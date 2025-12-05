কিশোরগঞ্জের দুই আসন
ডজনখানেক নেতাকে হতাশ করে বিএনপির প্রার্থী শেখ মজিবুর ও মাজহারুল
কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) ও কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর-নিকলী) আসনে গতকাল বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। এতে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে ডজনের বেশি প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের অপেক্ষার সময় শেষ হলো।
কিশোরগঞ্জ-১ আসনে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম। এই আসনে মনোনয়ন পাওয়ার প্রতিযোগিতায় একাধিক প্রার্থী মাঠে সক্রিয় ছিলেন।
কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেন বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেখ মজিবুর রহমান। তবে এত দিন আলোচনা ছিল, আসনটি বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১২–দলীয় জোটের সঙ্গী বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদাকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।
গতকাল বিকেলে প্রার্থিতা ঘোষণার পর উভয় প্রার্থীর সমর্থকেরা খণ্ড খণ্ড আনন্দমিছিল বের করেন।
কিশোরগঞ্জ-৫
বিএনপি প্রথম দফায় যে কয়টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেনি, কিশোরগঞ্জ-১ ও কিশোরগঞ্জ-৫ আসন সেগুলোর মধ্যে ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, জোটগত সমীকরণ ভাবনায় কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ১২–দলীয় জোটের সমন্বয়ক সৈয়দ এহসানুল হুদার পক্ষে প্রচারণা চালানো ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে গত বছরের ২২ অক্টোবর কেন্দ্র থেকে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের চিঠি দেওয়া হলে এমন ধারণা জোরালো হয়। এহসানুল হুদাও এই চিঠিকে মনোনয়নের সবুজ সংকেত হিসেবে প্রচার করেন। তবে বিএনপি নেতা শেখ মজিবুর রহমান এটি মানতে নারাজ ছিলেন। তিনি বা তাঁর সমর্থকেরা প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় মহড়া করতেন। শুধু তা–ই নয়, তাঁরা ট্রেন আটকে দেন এবং বাজিতপুর ও নিকলীর ২০ কিলোমিটার দূরত্বে একযোগে ২৩টি স্থানে মানববন্ধন করেন।
অপর দিকে এহসানুল হুদার সমর্থকেরাও নানা কর্মসূচি দিয়ে মাঠে ছিলেন। পাল্টাপাল্টি শোডাউন উত্তেজনায় রূপ নেয়। দুই পক্ষের সহিংসতায় অনেকে আহত হন। অসংখ্য মোটরসাইকেল ও পিকআপ ভাঙচুর হয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে। এ অবস্থায় মনোনয়ন ঘিরে সংসদীয় এলাকাটিতে অস্থিরতা দেখা দেয়।
মনোনয়ন পাওয়া শেখ মজিবুর রহমান বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদে আছেন ২০১৫ সাল থেকে। অষ্টম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। মনোনয়নের খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘দল আমার ওপর আস্থা রেখেছে। আমারও দলের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে।’
মুঠোফোন নম্বর বন্ধ থাকায় এহসানুল হুদার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
কিশোরগঞ্জ-১
কিশোরগঞ্জ-১ আসনে ১৯৯১ সালে বিএনপির প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। এরপর ১৯৯৬ সাল থেকে এখানে একটানা পাঁচবার সংসদ সদস্য হন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি মারা যান। এরপর সেখানে সংসদ সদস্য হন সৈয়দ আশরাফের ছোট বোন জাকিয়া নূর।
মাজহারুল ইসলাম ছাড়াও এবার এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ হিলালী, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি রেজাউল করিম খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়ালীউল্লাহ্ রাব্বানী, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ সাইফুল্লাহ, হোসেনপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ও জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য এম আতিকুর রহমান।
এখানে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে মোসাদ্দেক আলী ভূঁইয়া প্রচার চালিয়ে আসছেন। গণ অধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফও নির্বাচনী প্রচারণায় আছেন।
মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘দল যে আস্থা রেখে আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে, আমি সেটি রক্ষার চেষ্টা করব।’
তবে অপর মনোনয়নপ্রত্যাশীদের অনেকে দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়নপ্রত্যাশী রেজাউল করিম খান বলেন, ‘আমি দলের মন্দ সময়ে ছিলাম। নির্বাচন করেছি। এ অবস্থায় দল যাঁর নাম ঘোষণা করেছে, সেটি ঠিক হয়নি।’ তাঁর আশা এই আসনে দলীয় মনোনয়নের বিষয়টি বিএনপি পুনর্বিবেচনা করবে।