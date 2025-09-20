কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই

কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে রোগীবাহী একটি অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার খলিশাকুণ্ডি ইউনিয়নের পিপুলবাড়িয়া মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতেরা অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে অন্তত ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লিটন নামে এক রোগীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে যাচ্ছিল। পথে ডাকাতেরা পিপুলবাড়িয়া মাঠ এলাকায় যাত্রীছাউনির সামনে রাস্তার ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে গতিরোধ করে। এরপর পাঁচ-ছয়জনের ডাকাতদল দেশীয় অস্ত্র হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও যাত্রীদের জিম্মি করে।
অ্যাম্বুলেন্সের চালক রতন আহমেদ বলেন, ‘রাতে রোগীকে অক্সিজেনসহ কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। গাড়িতে রোগী ও তাঁর স্বজনসহ মোট চারজন ছিলেন। পিপুলবাড়িয়া মাঠ এলাকায় ডাকাতেরা গাড়ি আটকে আমার গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেয়। যাওয়ার আগে কাউকে কিছু না বলার জন্য হুমকি দিয়ে যায়।’
রোগীর স্বজন জালাল উদ্দিন বলেন, ‘আমরা অ্যাম্বুলেন্সের চালককে কাতলামারী দিয়ে কুষ্টিয়ায় যেতে মানা করেছিলাম। কিন্তু তিনি ওই পথেই গিয়েছিলেন। পথে ডাকাতেরা আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। দিবাগত রাত ২টার দিকে আমরা রোগীকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করি।’
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তৌহিদুল হাসান বলেন, দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডায়াবেটিস ও হৃদ্রোগজনিত সমস্যায় লিটন নামে এক রোগী ভর্তি হন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। পথে এমন ডাকাতির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, ‘ডাকাতির বিষয়ে শুনেছি। এ নিয়ে কাজ করছি। তবে কেউ এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ দেননি।’