দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায়, কুয়াশা কমলেও হিমেল হাওয়ার দাপট

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ে কুয়াশার দাপট কমলেও হিমেল বাতাসে অনুভূত হচ্ছে শীত। এরই মধ্যে পাকা ধান কাটছিলেন এক কৃষক। আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া সাতটার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার তেলিপাড়া-মাহানপাড়া এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সারা দেশে সর্বনিম্ন ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার এই তাপমাত্রা রেকর্ড করে। কুয়াশা কিছুটা কমলেও উত্তরের হিমেল বাতাসে গতকাল রাত থেকে সকাল পর্যন্ত জেলায় শীত অনুভূত হচ্ছে।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৭৮ শতাংশ। আর বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার। তবে গত কয়েক দিনের তুলনায় আজ জেলাজুড়ে কুয়াশার পরিমাণ কিছুটা কম ছিল। সকালের হিমেল বাতাস কনকনে শীতের বার্তা দিলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে দেখা মিলেছে ঝলমলে রোদের।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার মতে, হেমন্তের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরের এই জনপদে প্রায় প্রতিদিনই দিনের বেলা ঝলমলে রোদের কারণে দিন ও রাতের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল সোমবার বিকেলে তেঁতুলিয়ায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সন্ধ্যা হতে না হতেই অনুভূত হচ্ছে শীত, যা থাকছে পরদিন সকাল পর্যন্ত।

আজ সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, হালকা কুয়াশার আবরণে মোড়ানো সকালে বইছে উত্তরের ঝিরিঝিরি বাতাস। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজে বের হয়ে হয়েছেন স্বল্পসংখ্যক মানুষ। কেউ হাঁটছেন আবার কেউ কেউ ফসলের মাঠে পাকা ধান কাটার কাজ করছিলেন। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ ব্যাগ-বইপত্র নিয়ে বের হয়েছিল।

আজ সকাল সোয়া সাতটার দিকে সদর উপজেলার তেলিপাড়া এলাকায় পাকা ধান কাটছিলেন রুবেল ইসলাম (৩৫) নামের এক কৃষক। তিনি বলেন, ‘কাইলকার (গতকালের) চেয়ে আজি সকাল তকা (থেকে) কুয়াশা কম। কিন্তু আজি একখান ঠান্ডা বাতাস লাগেছে। ধান কাটিতে হাত-পা ঠান্ডা হচে। এইবার বুঝা যাছে ঠান্ডার (শীতের) দিন চলে আইচ্চে (এসেছে)।’

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, এখন থেকে তেঁতুলিয়ার দিনের তাপমাত্রা কমতে থাকবে। নভেম্বরের শেষ সময় থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এই এলাকায় একটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

