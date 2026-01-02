জেলা

তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, চিকিৎসাধীন বিএনপি নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নিহত বিএনপি নেতা মো. জামাল উদ্দিন।ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে আহত নোয়াখালীর এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে ২৪ ডিসেম্বর রাতে কুমিল্লায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিএনপি নেতার নাম মো. জামাল উদ্দিন (৫৮)। তিনি নোয়াখালী পৌরসভার বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি।

দলীয় সূত্র জানায়, ২৪ ডিসেম্বর রাত ১২টার দিকে নোয়াখালীর মাইজদী রশিদ কলোনি থেকে বিএনপির নেতা–কর্মীদের নিয়ে একটি বাস ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। এতে জামাল উদ্দিনও ছিলেন। বাসটি কুমিল্লার লালমাই উপজেলার বাগমারা বাজার এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় বাসটি সড়ক বিভাজকের (আইল্যান্ড) ওপর উঠে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। এর মধ্যে জামাল উদ্দিন একজন।

জামাল উদ্দিনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও নোয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র হারুনুর রশিদ। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, গুরুতর আহত জামাল উদ্দিনকে ঢাকায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন