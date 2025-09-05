দুর্ঘটনায়ও অটুট প্রেম, হাসপাতালে বিয়ে

দুর্ঘটনায়ও অটুট প্রেম, হাসপাতালে বিয়ে
বছরখানেক আগে পরিচয় আনন্দ সাহা ও অমরিতা সরকারের। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালোবাসার সম্পর্ক। দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ের দিনক্ষণও নির্ধারিত হয়। কিন্তু হঠাৎ ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনায় বদলে যায় সব পরিকল্পনা। মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন আনন্দ। প্রিয়জনের এমন সংকটময় সময়ে পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন অমরিতা। দুই পরিবারের আলোচনায় বিয়ের আয়োজন এগিয়ে আনা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মানিকগঞ্জ শহরের হাসপাতালের হলরুমে সম্পন্ন হয় তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা।