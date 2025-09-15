জেলা

চাকসু নির্বাচন

দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন ১৪১ জন

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চাকসু ভবনফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন বিতরণের দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৪১ জন প্রার্থী। আজ সোমবার কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৭১ জন, ছাত্র হল সংসদের জন্য ২৫ জন এবং ছাত্রী হল সংসদের জন্য ৪৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। আগামীকাল মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন।

এখন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৬৯ জন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ৯১ জন, ছাত্র হলে ২৬ জন এবং ছাত্রী হলে ৪৬ জন প্রার্থী রয়েছেন। আজ বিকেলে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

কেন্দ্রীয় সংসদে ফরম তোলা ১৪১ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত সহসভাপতি পদে আটজন, সাধারণ সম্পাদক পদে তিনজন ও সহসাধারণ সম্পাদক পদে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গেছে। বাকিদের পদ এখনো জানা যায়নি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন বলেন, ‘প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনারের দপ্তর থেকে প্রার্থীরা ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রথম দিনে ফরম সংগ্রহ করেছিলেন ২৮ জন, দ্বিতীয় দিনে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪১ জনে। ’

অধ্যাপক মনির উদ্দিন আরও বলেন, ‘আজ আমাদের মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিন। শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নিয়ে আসছেন। পরিবেশও ভালো। আশা করছি, ফরম বিতরণ সুন্দরভাবে চলবে। ’

আজ বিকেলে চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় গিয়ে দেখা যায়, প্রার্থীরা সরাসরি এসে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন। অনেকে দলবদ্ধভাবে এসে ছবি তুলছেন।

আজ প্যানেল হিসেবে ফরম সংগ্রহ করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত ‘সচেতন শিক্ষার্থীর সংসদ’ এবং নবাব ফয়জুন্নেছা হলের পাহাড়ি ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ‘হৃদ্যতার বন্ধন’।

‘সচেতন শিক্ষার্থীর সংসদ’ প্যানেল শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছে। তারা ২৬টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নারী শিক্ষার্থী, মুক্তিযুদ্ধ পদ ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল করার কথা জানিয়েছেন ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী ও সম্ভাব্য ভিপি প্রার্থী আব্দুর রহমান রবিন।

অন্যদিকে নবাব ফয়জুন্নেছা হলে ১৪ জন প্রার্থী নিয়ে ফরম তুলেছে পাহাড়ি ছাত্রীদের প্যানেল ‘হৃদ্যতার বন্ধন’। প্যানেলের ভিপি পদে আছেন নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী প্রমিতা চাকমা। জিএস পদে পালি বিভাগের সিংঞোইউ মারমা ও এজিএস পদে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মে থুই চিৎ খেয়াং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

প্রমিতা চাকমা বলেন, ‘আমাদের হল নতুন হওয়ায় অনেক সংস্কার প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই পূর্ণাঙ্গ প্যানেল নিয়ে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।’

মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু আজ থেকে। জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত। যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। কেন্দ্রীয় সংসদের ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা, আর হল সংসদের জন্য ২০০ টাকা।

চাকসু ও হল সংসদ আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনো মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচজনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন