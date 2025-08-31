খুলনায় স্মার্ট স্কিলস কর্মশালা
‘বাংলাদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে’
পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়েও শিখতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা মোতাবেক নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষতা উন্নয়নে দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন।
প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস) গতকাল শনিবার দিনব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করে। মুঠোফোন ব্র্যান্ড অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে ও খুলনা বন্ধুসভার সহযোগিতায় নেতৃত্ব, যোগাযোগ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ক্যারিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিতর্ক ও উপস্থাপনার বিষয়ে ‘স্মার্ট স্কিলস’ শীর্ষক এ কর্মশালায় অংশ নেন খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট, মোংলা ও কয়রা বন্ধুসভার বন্ধুরা এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।
গতকাল সোয়া ১০টার দিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। কর্মশালার শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক এতে সভাপতিত্ব করেন।
উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য হারুনর রশীদ খান বলেন, ‘নেতৃত্ব দিতে গেলে আমাদের শিখতে হবে। এখনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে অনেকেই একটা ভালো জীবনবৃত্তান্ত লিখতে পারেন না। বিদেশে বৃত্তির জন্য কীভাবে ভালো যোগাযোগ করা যায়, অনেকেই সেটা পারেন না। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়েও শিখতে হবে। বর্তমানে এআই প্রযুক্তির নানা অপব্যবহার হচ্ছে। এই প্রযুক্তির ব্যবহারটা ভালো করে জানতে হবে। প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আজকের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে অংশগ্রহণকারীরা যা কিছু শিখবে, সেটা তাঁরা তাঁদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবে বলে আশা করি।’
বিশেষ অতিথি হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক নাজমুস সাদাত বলেন, ‘গ্র্যাজুয়েশন শেষ করা মানে শুধু একটা সার্টিফিকেট পাওয়া নয়, নিজেকে তৈরি করা, রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য তৈরি হওয়া। বর্তমান সময়ের চাহিদা মোতাবেক নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিকতায় বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতায় থাকলে হবে না, পৃথিবীর প্রতি দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে। বন্ধুসভা শুধু সমাজসেবার কাজ করছে না, নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। নিজেদের ভালো করে প্রস্তুত করতে পারলে সামনের দিনে সবাই আরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে।’
অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিটি উদ্যোগই প্রশংসনীয়। বন্ধুসভা, প্রথম আলো এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাই। আমরা এখানে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করা মানুষ আছি। যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, তা সব সেক্টরের মানুষের কাজে লাগবে।’
এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আলকামা রমিন, খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্যাহ।
দিনব্যাপী এই কর্মশালায় নেতৃত্ব ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক সভাপতি উত্তম রয় ও বর্তমান সভাপতি জাফর সাদিক। পারসোনাল ব্র্যান্ডিং: ডিফাইন, ডিজাইন, ডেলিভার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন প্রফেশনাল সামছুদ্দোহা সাফায়েত। বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ আলোচনা করেন ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার বিষয়ে। অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল মামুন আলোচনা করেন এআই ফর ইয়ুথ বিষয়ে। অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান।