সুন্দরবন ঘুরতে গিয়ে পশুর নদে নৌকা উল্টে নারী পর্যটক নিখোঁজ

সুন্দরবন ঘুরতে গিয়ে পশুর নদে নৌকা উল্টে নারী পর্যটক নিখোঁজ
সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে পশুর নদে নৌকা উল্টে রিয়ানা আবজাল (২৮) নামের যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এক নারী পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার পশুর নদে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ পর্যটকের সন্ধানে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাচ্ছে বন বিভাগ।
নিখোঁজ রিয়ানা আবজাল রাজধানীর উত্তরা এলাকার আবুল কালাম আজাদের মেয়ে। তাঁদের গ্রামের বাড়ি বরিশালে। তিনি পাইলট ছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের ঢাংমারী স্টেশনের কর্মকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, সুন্দরবনের ঢাংমারী এলাকার রিসোর্ট ম্যানগ্রোভ ভ্যালিতে পরিবারসহ রাতযাপন করেন ওই নারী পর্যটক। আজ সকালে একটি নৌকায় তাঁরা ১৩ জন পর্যটক করমজল পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। পথে ঢাংমারী খাল ও পশুর নদের মিলনস্থলে পৌঁছালে ঢেউয়ের তোড়ে নৌকাটি উল্টে যায়। এ সময় নৌকার সবাই নদে পড়ে যান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাঁতরে কূলে ওঠেন। এ ছাড়া কয়েকজনকে আশপাশের লোকজন উদ্ধার করেন। কিন্তু রিয়ানা নামের ওই নারী নিখোঁজ হন। তাঁর সন্ধানে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাচ্ছে বন বিভাগ।
নিখোঁজ রিয়ানার বাবা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আমরা পরিবার নিয়ে সুন্দরবনে ঘুরতে এসেছিলাম। একটি জাহাজের প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে ছোট্ট নৌকাটি উল্টে যায়। এতে ১৩ জনই নদীতে পড়ে যাই। পরে ১২ জন উঠতে পারলেও রিয়ানাকে পাওয়া যায়নি।’