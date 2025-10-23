সিরাজগঞ্জে দাদিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে নাতি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে দাদিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে নাতি গ্রেপ্তার
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দাদিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে নাতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সলঙ্গা থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকবরুভেংড়ী গ্রামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
সন্দেশ বেগম (৮৫) চকবরুভেংড়ী গ্রামের নওশের মোল্লার স্ত্রী। গ্রেপ্তার নাতির নাম সজীব আলী মোল্লা (২২)। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ছোট ছেলে আইয়ুব আলী বাদী হয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সজীব মোল্লাকে একমাত্র আসামি করে সলঙ্গা থানায় একটি মামলা করেছেন।
পুলিশ, নিহত ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সজীব তাঁর দাদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর সজীব মোল্লা তাঁর ফেসবুক আইডিতে ‘আল্লাহু আকবার’ লিখে একটি স্ট্যাটাস দেন। এর কিছুক্ষণ পর আবারও ‘ইনশা আল্লাহ একটাও ছাড় পাবে না’ লিখে আরেকটি স্ট্যাটাস দেন। বিষয়টি সজীবের বাবা আহম্মাদ আলীর নজরে এলে তিনি চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করেন। তখন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে হত্যার ঘটনা দেখে পুলিশে খবর দেন।
পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে পুলিশ বলছে, সজীব মোল্লা সম্প্রতি এইচএসসি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঢাকায় কোচিং করছিলেন। হঠাৎ কিছুটা অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এর পর থেকে কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। একতলা বাড়িতে দাদির পাশের কক্ষেই থাকছিলেন সজীব।
সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এরামুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই বৃদ্ধাকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ছোট ছেলে আইয়ুব আলী বাদী হয়ে নাতি সজীবকে আসামি করে বৃহস্পতিবার দুপুরে থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। সজীবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।