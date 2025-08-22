যেনতেন নির্বাচন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
পূর্ণাঙ্গ সংস্কার না হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, ‘মানুষের মধ্যে যদি নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে সেই নির্বাচনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে কি না, সেই শঙ্কা থেকেই যায়। পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন হতে হবে। যেনতেন নির্বাচন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না।’
আজ শুক্রবার সকালে কুমিল্লা নগরের ঢুলিপাড়া এলাকায় অবস্থিত একটি বিনোদনকেন্দ্রের অডিটরিয়ামে কুমিল্লা মহানগর জামায়াত আয়োজিত ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশ’ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ওই সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। স্বৈরাচার ছাড়া সব বৈধ দলের অংশগ্রহণে হবে এই নির্বাচন। এর আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কারের অনেক বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমত পোষণ করেছে। এ সংস্কারের ভিত্তিতেই নির্বাচন হতে হবে। এ সংস্কারের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হলে সংস্কারের একটি আইনি ভিত্তি তৈরি করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টাকে জাতির কাছে সেটি পরিষ্কার করার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের আয়োজন জরুরি।’
জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আমরা মনে করি, জনগণ আর জাতীয় পার্টিকে গ্রহণ করবে না। জাতীয় পার্টির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনর্বাসিত হবে, এটি হচ্ছে অতি বুদ্ধিভিত্তিক পর্যালোচনা, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। আমরা বিএনপির বাইরে যতগুলো দল আছে, সবাই মিলে একটি সমঝোতার নির্বাচনের চেষ্টা করছি, সেখানে জাতীয় পার্টিকে যুক্ত করা হবে না।’
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট করেছিলেন, তখন কিন্তু পার্লামেন্ট ছিল না বলেও মন্তব্য করেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি আরও বলেন, ‘কোনো দল যদি মনে করে তাদের নিশ্চিত বিজয় হবে, তবে বোঝা যায় জেতার জন্য তারা কোনো ম্যাকানিজম করেছে, যা তাদের জিতিয়ে দেবে। তাদের আর ভোটের প্রয়োজন হবে না। আর কেউ যদি ভোটের আগে বিজয়ী হতে চায়, তাহলে বোঝা যাবে তারা ১৪, ১৮ ও ২৪-এর মতো একটি নির্বাচন করার পাঁয়তারা করছে।’
কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও কুমিল্লা অঞ্চল টিম সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির মু. এ কে এম এমদাদুল হক মামুন, সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল, মোশারফ হোসাইন, নাছির আহম্মেদ মোল্লা প্রমুখ। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মু. মাহবুবর রহমান।