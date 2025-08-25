মহাসড়কে পড়ে ছিলেন রক্তাক্ত কাভার্ড ভ্যানচালক, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

মহাসড়কে পড়ে ছিলেন রক্তাক্ত কাভার্ড ভ্যানচালক, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা
ঢাকার সাভার উপজেলার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন এক কাভার্ড ভ্যানচালক। পরে তাঁকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন পথচারীরা। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
আজ সোমবার সকালে বিশমাইল এলাকায় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেন থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম শামীম হোসেন (৩০)। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহবাদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা ও শাহ্ সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানের চালক ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ঘটনাস্থলে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে ছিলেন তিনি।
পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৮টার দিকে শামীমকে ঘটনাস্থলের মহাসড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁকে মৃত ঘোষণার পর সেখান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটিকে রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া বিশমাইল থেকে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যানটি উদ্ধার করে সাভার হাইওয়ে থানার পুলিশ।
শামীমের বাঁ পায়ে গভীর ক্ষত ছিল বলে জানান এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনচার্জ মো. ইউসুফ। তিনি বলেন, আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ওই চালককে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। তাঁর বাঁ পায়ের ওপরের দিকে গভীর ক্ষত ছিল।
সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, সকালে এক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক শামীমকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মৃত অবস্থায় তাঁকে আনা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হয়েছেন। মরদেহে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরের দিকে প্রায় ৪ ইঞ্চির গভীর ক্ষত আছে। ঘটনাস্থল আশুলিয়া থানা এলাকায় হওয়ায় মামলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো ওই থানার পুলিশ সম্পন্ন করবে।