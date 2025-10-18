বিএনপি সরকারে গেলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে বিশেষ টিম করবে: তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, তাঁর দল সরকার গঠন করতে পারলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ‘হেলথ কেয়ার’ নামে একটি বিশেষ টিম গঠন করার উদ্যোগ নেবে। পাশাপাশি দেশের সব নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করা হবে। পরিবারে মায়েদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে পরিবারভিত্তিক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় শনিবার বিকেলে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান এ কথা বলেন।
দীর্ঘদিন পর পৈতৃক ভূমির মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারার অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য শুরু করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। আগামী দিনে বিএনপি সরকারে আসতে পারলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নানা পরিকল্পনার কথা তিনি তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তারেক রহমান।
এর আগে দিনব্যাপী বিনা মূল্যে চিকিৎসাশিবিরের আয়োজন করা হয়। জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ীতে শহীদ জিয়া ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসাশিবিরে হাজারো রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারেক রহমানের সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট চিকিৎসক জুবাইদা রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় চিকিৎসা শিবিরে রোগীদের চিকিৎসাসেবা, ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্র দেন একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।
বিকেলে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চ্যুয়ালি বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত হন ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জুবাইদা রহমানও। ভবিষ্যতে দেশের যেকোনো প্রয়োজনে কাজ করবেন বলে তিনি জানান। জুবাইদা রহমান বলেন, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন পরিসর বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কাজ করবে।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু আলোচনা সভায় ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন।