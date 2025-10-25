সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি, টেকনাফে নারী গুলিবিদ্ধ
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে আসা গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ে ছেনুয়ারা বেগম (৩৫) নামের এক নারী আহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরেকটি গুলি এসে পড়ে একটি দোকানে। শনিবার বিকেলে হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছিব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নুর আহমদ আনোয়ারী।
স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তাক আহমদ বলেন, শনিবার দুপুরের পর থেকে বিকেল পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। একপর্যায়ে একটি গুলি এসে তাঁর কম্পিউটার দোকানের টিন ছিদ্র হয়ে নিচে পড়ে।
আহত ছেনুয়ারা বেগম বলেন, তিনি বিকেলে বাড়ির উঠানে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ে এসে একটি গুলি লাগে। তখন তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার হাসপাতালে নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, ‘সীমান্তের ওপার থেকে হোয়াইক্যং তেচ্ছিব্রিজ এলাকায় গুলি এসে পড়েছে বলে লোকজনের কাছ থেকে শুনেছি। একটি গুলি পড়ে একজন নারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, এমনটাও শুনেছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খবর নেওয়া হচ্ছে।’