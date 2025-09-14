বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান খোরশেদ আটক

বাঁশখালী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান খোরশেদ আটক
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলমকে (৫৭) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। খোরশেদ আলম বাঁশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর বাড়ি বাঁশখালী উপজেলার পুকুরিয়া ইউনিয়নে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০০৯ সাল থেকে টানা তিনবার উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েও জিততে পারেননি তিনি। পরে গত বছরের ৫ জুন অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান হন। তবে এর দুই মাস পর গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে চলে যান।
জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, নগরের কোতোয়ালি এলাকা থেকে খোরশেদ আলমকে আটক করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সন্দেহভাজন অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়।