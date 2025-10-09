ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউটের নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন
মেহেরপুরে উদ্বোধন করা হয়েছে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের (আইএফবি) ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউটের নতুন একাডেমিক ভবনের। সাত তলাবিশিষ্ট এই ভবন নির্মাণে অর্থায়ন করেছে লুট্জ অ্যান্ড হেড্ডা ফ্রান্জ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (এলএইচএফসিটি), হংকং এবং ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন ইউকে (ইউকেআইএফ)।
গত মঙ্গলবার সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিলে নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এলএইচএফসিটির চেয়ারম্যান লুটজ মাইকেল ফ্রান্জ। বিশেষ অতিথি ছিলেন এলএইচএফসিটির ট্রাস্টি হেডউইগ ফ্রান্জ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি রেজাউল হক।
রেজাউল হক বলেন, ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট এখন জীবনমেলা একাডেমি নামে নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের গ্রামীণ মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
জীবনমেলা একাডেমি মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গার্ড অব অনার, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর অতিথিরা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে আইএফবির ট্রাস্টি এস এম আকবর বলেন, এই একাডেমি গ্রামের মেয়েদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে।
অনুষ্ঠানে একাডেমির লক্ষ্য ও কার্যক্রম উপস্থাপন করেন আইএফবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিব মাহমুদ।
এলএইচএফসিটির ট্রাস্টি ক্রিস্টোফার পিটার ল্যাভেন্ডার বলেন, ‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি খুবই আনন্দিত। একাডেমি এবং নার্সিং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত করেছে।’
এই নতুন ভবনে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ব্যায়ামাগার, আবাসনব্যবস্থা, রান্নাঘর ও ডাইনিং সুবিধা।
ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (আইএফবি) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইম্প্যাক্ট নার্সিং ইনস্টিটিউট ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে ইতিমধ্যে ১৭০ জন ডিপ্লোমা নার্স স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখছেন। নতুন জীবনমেলা একাডেমি ভবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেহেরপুর ও আশেপাশের জেলার আরও প্রান্তিক নারীদের আধুনিক নার্সিং শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।