রাজবাড়ীতে প্রথম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে চা–দোকানি গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীতে প্রথম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে চা–দোকানি গ্রেপ্তার
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার একটি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণিতে পড়া সাত বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আজিজ শেখ (৫০) নামে এক চা–দোকানিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বিকেলে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে রাজবাড়ীর আদালতে তোলা হয়েছে।
থানায় করা শিশুর পরিবারের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ৩ ডিসেম্বর বাড়ির অদূরে একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় পড়তে যায় শিশুটি। দুপুর ১২টার দিকে চা–দোকানি আজিজ শেখের দোকানের সামনে দিয়ে মাদ্রাসা থেকে ফিরছিল সে। এ সময় আজিজ শেখ শিশুটিকে ডেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। শিশুটি বাড়িতে এসে ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি। রাতে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লে সে বিষয়টি পরিবারকে জানায়।
পরদিন শিশুটিকে বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আপস–মীমাংসার চাপে এবং অভিযুক্ত আজিজ শেখসহ তাঁর পরিবারের হুমকিতে শিশুটির পরিবার শনিবার বাড়ি ফিরে আসে। উপায় না পেয়ে গতকাল রোববার বিকেলে শিশুটির বাবা বাদী হয়ে আজিজ শেখকে অভিযুক্ত করে বালিয়াকান্দি থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।
অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত আজিজ শেখ ও তাঁর পরিবার। তাঁদের দাবি, পূর্বশত্রুতার কারণে মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁদের সম্মানহানি করা হচ্ছে। ঘটনার যে সময় উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময় আজিজ শেখ বাড়িতে ছিলেন না বলে তাঁরা দাবি করেন।
বালিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রব তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর গতকাল বিকেলে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত আজিজ শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁকে রাজবাড়ীর আদালতে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।