টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনে হঠাৎ অসুস্থ ২০ পোশাকশ্রমিক

টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনে হঠাৎ অসুস্থ ২০ পোশাকশ্রমিক
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেল চারটার দিকে টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় এক্সপোর্ট ভিলেজ লিমিটেড পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, অধিকাংশ শ্রমিক বমি, শ্বাসকষ্ট ও অস্বস্তিজনিত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। শ্রমিকদের টঙ্গী সরকারি হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গত ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকেরা গতকাল রোববার সারা দিন কর্মবিরতি ও আন্দোলন করেন। একই দাবিতে আজ সোমবার সকালে কাজে যোগ দিয়ে আবার আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। আন্দোলনের মধ্যেই হঠাৎ করে শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে কী কারণে এই অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছে, তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আজাদ রহমান জানান, ‘হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ২০ শ্রমিককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আমাদের একটি দল কাজ করছে।’
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই কারখানার অপারেটর মোর্শেদা বেগম বলেন, ‘এই কারখানায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে আমরা টানা তিন দিন আন্দোলন করে আসছি। দীর্ঘ সময় আন্দোলনের কারণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি।’
টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিয়া শারমিন জানান, শ্রমিকেরা মূলত প্যানিক অ্যাটাকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার কারণ জানতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. সুজন বলেন, ‘শ্রমিকেরা কী কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেটি আমাদেরও জানা নেই।’