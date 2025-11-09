বিকল নৌযানে তিন দিন ধরে সাগরে ভাসছিল ১৩ জেলে, উদ্ধার করল নৌবাহিনী
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে বিকল হয়ে পড়েছিল মাছ ধরার নৌযানটি। উদ্ধারের আশায় সাগরে ভাসতে ভাসতে নৌযানে তিন দিন কাটিয়ে দেয় ১৩ জেলে। তবে শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনীর জাহাজ তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদে তীরে নিয়ে এসেছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের কুতুবদিয়া লাইট হাউসের প্রায় ২০ মাইল দূরে সাগর থেকে তাঁদের উদ্ধার কর হয়।
আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌবাহিনী জানায়, ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় সাগরে ভাসমান মাছ ধরার নৌযানটিতে থাকা জেলেরা গতকাল সন্ধ্যায় অদূরে নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পান। জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আলো ও হাত দিয়ে সংকেত প্রদর্শন করেন। এরপর সাগরে টহলরত নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা শহীদ মহিবুল্লাহ’ এই সংকেত দেখে নৌযানটির দিকে ছুটে যায়। পরে নৌ সদস্যরা ট্রলারসহ জেলেদের উদ্ধার করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার থেকে নৌযানটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে সাগরে ভাসছিল। মাছ ধরার নৌযানটিকে নিরাপদে তীরে আনার পর জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ, খাবার ও বিশুদ্ধ পানি দেওয়া হয়েছে। এরপর জেলেদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মালিকপক্ষের কাছে নৌযান হস্তান্তর করা হয়েছে।