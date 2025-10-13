এসির বিস্ফোরণের ধাক্কায় সাততলা থেকে পড়ে গেলেন শ্রমিক, গুরুতর দগ্ধ আরও দুজন

চমেক হাসপাতাল
এসির বিস্ফোরণের ধাক্কায় সাততলা থেকে পড়ে গেলেন শ্রমিক, গুরুতর দগ্ধ আরও দুজন
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের (এসি) সার্ভিসিং করার সময় বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন শ্রমিক গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে বিস্ফোরণের ধাক্কায় মো. তানভীর নামের এক শ্রমিক সাততলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। তিন শ্রমিকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বাকি দুই শ্রমিক হলেন মো. শওকত ও মো. মিশকাত। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে হাসপাতালের সাততলার ছাদে এ ঘটনা ঘটেছে।
চমেক হাসপাতাল সূত্র জানায়, আহত শ্রমিকদের মধ্যে তানভীরকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে এবং শওকত ও মিশকাতকে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
চমেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালের ছাদে সাততলায় কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ কক্ষে কাজ করছিলেন গণপূর্ত বিভাগের ঠিকাদারের তিনজন এসি টেকনিশিয়ান। একপর্যায়ে এসির বিস্ফোরণ হলে তাঁরা দগ্ধ হন। এর মধ্যে তানভীর সাততলা থেকে পড়ে যান। সাততলায় যেখানে এসি কম্প্রেশর বিস্ফোরণ হয়েছে, তার ঠিক নিচে হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোনো রোগী আহত হননি।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গণপূর্ত বিভাগের ঠিকাদারের লোকজন এসির কাজ করার সময় তিনজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।