ক্লাস-পরীক্ষার মধ্যে কলেজে গিয়ে ‘নির্বাচনে যাত্রা শুরুর’ কথা বললেন বিএনপির প্রার্থী

নাটোর-৪
ক্লাস-পরীক্ষার মধ্যে কলেজে গিয়ে ‘নির্বাচনে যাত্রা শুরুর’ কথা বললেন বিএনপির প্রার্থী
ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে নাটোরের বড়াইগ্রাম সরকারি কলেজে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ‘নির্বাচনের যাত্রা শুরু’ করেছেন নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল আজিজ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে শিক্ষকদের সঙ্গে এবং সেমিনারকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলেন তিনি।
তবে কলেজে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও মতবিনিময় করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বিএনপির প্রার্থী আবদুল আজিজ। এদিকে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন একই আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আবদুল হাকিম।
কলেজের অন্তত পাঁচ শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুপুর ১২টার দিকে কলেজে যান জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল আজিজ। এ সময় কলেজে দ্বাদশ শ্রেণির তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের (আইসিটি) ব্যবহারিক পরীক্ষা ও অন্যদের ক্লাস চলছিল। কলেজে এসেই অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল হেলাল বাকীর কক্ষে যান আবদুল আজিজ। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটি চেয়ারে বসান অধ্যক্ষ। সেখানে তিনি কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরে তিনি কলেজের সেমিনারকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর কলেজ ত্যাগ করেন আবদুল আজিজ।
কলেজের শিক্ষার্থী ইদুল প্রামাণিক বলেন, তাঁদের আইসিটি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল। দুপুরে এমপি প্রার্থী আবদুল আজিজ কলেজে এসেছিলেন। তিনি শতাধিক শিক্ষার্থীকে নিয়ে সভা করেন। সভায় তিনি শিক্ষার্থীদের আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন। দেখেশুনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জানতে চাইলে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল আজিজ বলেন, ‘আমার দুজন আত্মীয় ওই কলেজে চাকরি করেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই সেখানে গিয়েছিলাম।’ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। কলেজে যাওয়ায় ক্লাস-পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটেছে কি না, জানতে চাইলে বলেন, ‘আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না।’
তবে বিএনপি নেতা আবদুল আজিজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার একটি ভিডিও প্রথম আলোর হাতে এসেছে। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এখানে তোমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি, তাঁদেরও অনেক দাবিদাওয়া আছে। ছাত্ররা দাবি করেছে, বিধ্বস্ত বিল্ডিং আছে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের থাকার কোনো জায়গা নেই, ক্যাম্পাসে নানা ধরনের কমতি-ঘাটতি আছে। আমি ওখানে নিচে বলে এসেছি, আজকে আমার নির্বাচনের প্রথম যাত্রা শুরু এই কলেজ থেকে। শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি যদি এমপি নির্বাচিত হতে পারি, যেদিন এমপি ডিক্লারেশন হবে, তার পরের দিন এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।’
এ বিষয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবদুল হাকিম বলেন, ‘আমি এ ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। আমি আশঙ্কা করছি, আগামী নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই কলেজের শিক্ষকেরা হয়তো নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবেন না। তাঁরা যেন দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, সে জন্য নির্বাচন কমিশনে দরখাস্ত দেব। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক।’
কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল হেলাল বাকী বলেন, ‘তিনি (বিএনপির প্রার্থী) হঠাৎ করে আমাদের কলেজে এসেছিলেন শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার জন্য। মতবিনিময় শেষে তিনি চলে যান।’ সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে চাইলে বলেন, ‘তেমন কিছু না। শুধু কুশল বিনিময় হয়েছে।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, ‘আমি এসব সম্পর্কে কিছু জানি না।’ এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, ‘কুশল বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো আলাপ হয়নি।’