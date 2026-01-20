দেশের পরিবর্তন করতে হলে ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিল দিতে হবে: এম সাখাওয়াত হোসেন

দেশের পরিবর্তন করতে হলে ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিল দিতে হবে: এম সাখাওয়াত হোসেন
নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ‘আমরা জানি যে আগামীতে একটা গণভোট হচ্ছে। সেই গণভোটে বাংলাদেশের পরিবর্তন করতে হলে জনগণকে “হ্যাঁ” ভোটে সিল দিতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন এ কথা বলেন।
গণভোটের বিষয়ে এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশের পরিবর্তন করতে হলে যাতে অতীতের মতো না হয়, সরকারও অতীতের মতো যেন না চলে, আর অতীতে দেখা কর্মকাণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জনগণকে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে। ‘হ্যাঁ’ ভোট না দিলে এত রক্তের বিনিময়ে যে সুযোগ এসেছে, সেই সুযোগ হারাতে হবে এবং আগের মতো অন্ধকারেই ফিরে যেতে হবে। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সংস্কারগুলো করা না হলে এমনিতেই হয়ে যাবে।
নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, ‘এই স্থলবন্দরে ম্যাক্সিমাম পাথর ভুটান থেকে আসছে। কিছু পাথর ভারত-নেপাল থেকেও আসছে। ভারত থেকে তো পাথর আমদানি বন্ধ হয়নি। যতগুলো পোর্টে গেলাম, ভারত থেকে বেশির ভাগ পাথর আসছে। তবে লোকজনের যাতায়াত কমেছে। এটা সারা দেশেই কমেছে। এটার কারণ হচ্ছে যে ভারত ভিসা দিচ্ছে না নানাবিধ কারণে। এগুলো আশা করি ঠিকঠাক হয়ে যাবে।’
এ সময় পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামসহ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।