চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের দায়ে ৫ জনের যাবজ্জীবন

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের দায়ে ৫ জনের যাবজ্জীবন
নওগাঁয় চালক ভজন দেবনাথকে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় করা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৪ এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫–এর বিচারক কায়সারুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) মনুছুর আলী। তিনি জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির মধ্যে তিনজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অন্য আসামিরা পলাতক।
সাজাপ্রাপ্ত পাঁচ আসামি হলেন নওগাঁ পৌরসভার আরজি-নওগাঁ মণ্ডলপাড়া এলাকার জাহের আলী, উত্তর পাড়া পবা মসজিদ এলাকার সুরুজ মিয়া ও সাইফুল ইসলাম; নওগাঁ সদর উপজেলার চকপ্রসাদ গ্রামের রতন মণ্ডল ও বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার আবদুর রশিদ। আসামি আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে খালাস দেন আদালত।
মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়, নওগাঁ সদর উপজেলার দুবলহাটি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ভজন দেবনাথ। ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নিজের অটোরিকশাটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। পরে রাতে আর তিনি বাসায় ফেরেননি। পরদিন সকালে উপজেলার হাঁসাইগাড়ি গুটার বিলে পাকা রাস্তাসংলগ্ন খালের পানিতে থাকা কচুরিপানার মধ্য থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ভজনের বাবা ভূপেনন্দ্র দেবনাথ বাদী হয়ে নওগাঁ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এ মামলার তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন। ছয় বছর ধরে চলা এ মামলায় ১৩ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।