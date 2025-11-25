গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে ১৪ লাখ টাকা ছিনতাই

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে ১৪ লাখ টাকা ছিনতাই
গাজীপুরে প্রাইভেট কার দিয়ে মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কালিয়াকৈর উপজেলার লতিফপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারী ব্যক্তিরা মোটরসাইকেল আরোহীদের কাছে থাকা জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ভাউমান টালাবহ এলাকার আফসার আলীর তিন ছেলে আরিফ হোসেন, আরেফিন হোসেন ও আবির হোসেন জমি কেনার জন্য ১৪ লাখ টাকা নিয়ে লতিফপুর এলাকার ভেন্ডার অফিসে যান। এ সময় তাঁদের স্বজনেরাও সেখানে আসেন। দলিল লেখক মতিউর রহমান কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় জমি রেজিস্ট্রি করতে পারেননি। যে কারণে টাকাও লেনদেন হয়নি। পরে আরেফিন ও আবির তাঁদের দুলাভাই আমিনুল ইসলামের মোটরসাইকেলে ওই টাকাভর্তি ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। বেলা তিনটার দিকে ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কের লতিফপুর এলাকার জোড়া ব্রিজের পাশে পৌঁছালে তাঁদের চলন্ত মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয় একটি প্রাইভেট কার। এতে তাঁরা মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এ ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে প্রাইভেট কার থেকে দুজন নেমে এসে তাঁদের কাছে থাকা ১৪ লাখ টাকাভর্তি ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয় এবং গাড়ি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
দলিল লেখক মতিউর রহমান বলেন, ‘তাঁদের দলিল সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু ওই জমির একটি আমমোক্তারনামা দলিল থাকায় দলিল সম্প্রদান করা যায়নি। পরে দুই পক্ষকে বুঝিয়ে দিলে তারা চলে যায়, তবে বাইরে গিয়ে ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।’
কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জামিল হাসান জানান, এ ঘটনায় আরেফিন হোসেন বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। ছিনতাইয়ের ঘটনাটির তদন্ত চলছে। এখনো কাউকে আটক করা যায়নি।