জাহাঙ্গীরনগরে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে টানানো ব্যানার খুলে ফেলার অভিযোগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে টানানো দুটি শুভেচ্ছা ব্যানার খুলে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কে বা কারা ব্যানারগুলো খুলেছে, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্যানারগুলো ক্যাম্পাসে দেখা যাচ্ছে না। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের সংগঠন সনাতন বিদ্যার্থী সংসদ সূত্রে জানা গেছে, ২৩ জানুয়ারি সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ক্যাম্পাসের কয়েক জায়গায় ব্যানার টানানো হয়েছিল। তবে আজ সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ-সংলগ্ন রাস্তায় টানানো ব্যানার দুটি তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। বিষয়টি ইতিমধ্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কার্যালয় ও এস্টেট কার্যালয়ে (অভ্যন্তরীণ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব) মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।
সনাতন বিদ্যার্থী সংসদের সভাপতি কনক দাশ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ক্যাম্পাসের কিছু জায়গায় ব্যানার টানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ব্যানারগুলো কারা যেন খুলে নিয়ে গেছে। বিগত বছরেও এমন কাজ হয়েছে। আমরা এই নিন্দনীয় কাজের দৃঢ় প্রতিবাদ জানাই। আমরা প্রত্যাশা করি, এই ন্যক্কারজনক কাজের সুষ্ঠু তদন্ত হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনা হবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চেয়েছেন। সিসিটিভি–সংক্রান্ত কাজ যিনি করেন, তিনি আজ আসেননি। আগামীকাল তিনি এলে তাঁদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে। তাঁরা কোনো অভিযোগ করেননি।