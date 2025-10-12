জেলা

ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার, সোমবার থেকে চলবে বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটে মাসকান্দা বাস টার্মিনাল থেকে কোনো বাস ছেড়ে না যাওয়ায় ঢাকাগামী যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। শনিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের পরিবহন মালিক–শ্রমিকেরা আগামীকাল সোমবার থেকে আবার বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা বলছেন, আওয়ামী লীগ নেতার মালিকানাধীন ১৬ বাস চলতে দেওয়া যাবে না—এমন দাবিতে তাঁরা অনড়।

প্রসঙ্গত, এনসিপির হালুয়াঘাট উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী ও জুলাই যোদ্ধা আবু রায়হানকে ইউনাইটেড পরিবহনের শ্রমিক লাঞ্ছিত করেছেন—এমন অভিযোগে দলটির নেতা-কর্মীরা ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাস টার্মিনালে গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে অবস্থান নেন। অন্যদিকে এনসিপি নেতা-কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি ও এক শ্রমিককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার দুপুর ১২টা থেকে পরিবহনশ্রমিকেরা ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের দীঘারকান্দা বাইপাস এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

এমন পরিস্থিতিতে শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসন শ্রমিকনেতা ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসে। এনসিপির নেতা-কর্মীদের দাবি, ইউনাইটেড পরিবহনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হকের (শামীম) ১৬টি গাড়ি বন্ধ করে দিতে হবে। দাবি মানার আশ্বাসে এনসিপির নেতারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। আর গাড়ি চলাচলে কেউ বাধা দেবেন না—এমন আশ্বাসে শ্রমিকেরাও সড়ক থেকে সরে যান। কিন্তু বিকেল পাঁচটা থেকে ইউনাইটেড পরিবহনের ৭০টি ও শৌখিন এক্সপ্রেসের ১৫০টি বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। রোববার সকাল থেকে ঢাকাগামী সব ধরনের বাস এবং ময়মনসিংহ থেকে আন্তজেলার সব বাস বন্ধ করে দেন পরিবহনশ্রমিক ও মালিকেরা।

এ অবস্থায় এনসিপি নেতা, পরিবহন শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়। রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পৌনে ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভা শেষে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) কাজী আখতার উল আলম জানান, জনভোগান্তির কথা বিবেচনা করে আপাতত শর্তহীনভাবে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালিক–শ্রমিকেরা। দুই পক্ষের দাবির বিষয়ে পরে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রেজা মো. গোলাম মাসুম প্রধান বলেন, পূর্বনির্ধারিত কোনো সভা না থাকলেও দুই পক্ষ জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলতে এলে সম্মেলনকক্ষে বসে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে মালিক সমিতি ঘোষণা দিয়েছে সোমবার থেকে বাস চালানো হবে। শ্রমিকদের আর কোনো দাবি নেই। যাঁর বিরুদ্ধে এনসিপির অভিযাগ ছিল, সেই শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, জেলা প্রশাসন দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেছে। বৈঠকে শর্তহীনভাবে সোমবার সকাল থেকে সব রুটে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জনভোগান্তির কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে ১৬টি বাস বন্ধের দাবি জানানো হয়েছিল, তা ছিল ব্যক্তিস্বার্থে।

তবে এনসিপির জেলা কমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমরা রোববার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়েছিলাম বাস বন্ধ রেখে কেন ভোগান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, সে বিষয়ে কথা বলতে। সে সময় পরিবহন শ্রমিক নেতারাও সেখানে উপস্থিত হন। পরে সম্মেলনকক্ষে সবাইকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একপর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি শুরু হলে আমরা রাত সাড়ে আটটার দিকে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাই।’

মোজাম্মেল আরও বলেন, ‘ফ্যাসিস্টের ১৬টি বাস চলতে পারবে না, এ দাবিতে আমরা অনড় আছি, প্রয়োজনে আমরা আমরণ অনশনে যাব।’

