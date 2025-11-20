রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শিক্ষার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ  

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শিক্ষার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারসহ তিন দফা দাবিতে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন; চলে বেলা দুইটা পর্যন্ত। এতে মহাসড়কের দুই পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো—২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, ঘটনাস্থলের পাশের কাজলা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার জবাবদিহি, সিসিটিভি ফুটেজ মুছে ফেলার অভিযোগে কাজলা ক্যানটিন বন্ধ করা।
শিক্ষার্থী আসিফুর রহমান বলেন, পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, অথচ পুলিশ সদস্যরা কিছুই করলেন না। তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তার জবাবদিহি করতে হবে। আর কাজলা ক্যানটিন কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ফুটেজ ডিলিট করে প্রমাণ নষ্ট করেছে, তাই ওই ক্যানটিন বন্ধ করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।
সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘পুলিশ অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করছে, তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। আমরা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি।’
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে পাঁচজনের নাম এসেছে। তদন্তের স্বার্থে তিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি। তাঁদের আটকের চেষ্টা চলছে।
এর আগে গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে কাজলা গেটের সামনে একটি খাবার হোটেলে তিন শিক্ষার্থীর ওপর হামলা হয়। মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্ত দুই শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে এবং আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করে আহত করে। ঘটনার প্রতিবাদে দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন।