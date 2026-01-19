জেলা

মশার কয়েল থেকে ঘরে আগুন, দেড় বছরের শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
লাশ
প্রতীকী ছবি

শোবার ঘরে মশার কয়েল জ্বালিয়ে দেড় বছরের শিশু ছোঁয়া খাতুনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন তার মা। এর মধ্যে সেই কয়েল থেকে পুরো ঘরে আগুন ধরে যায়। ১০ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে শিশুটি।

আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে গতকাল দুপুরে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের কাঁঠালিয়া গ্রামে। মারা যাওয়া শিশু ছোঁয়া স্থানীয় বেকারিশ্রমিক রাকিব হোসেনের ছোট মেয়ে।

ছোঁয়ার চাচা বিল্লাল হোসেন জানান, গতকাল বিকেলে ছোঁয়ার মা রেশমী খাতুন তাঁর শোবার ঘরে কয়েল জ্বালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাশের বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ পর জানতে পারেন ঘরে আগুন লাগার কথা। এরপর ছুটে গিয়ে মেয়ে ছোঁয়াকে আগুনের মধ্য থেকে উদ্ধার করেন। তবে এর মধ্যেই শরীরের ৭০ ভাগ পুড়ে যায় ছোঁয়ার। পুড়ে যায় তাঁদের বসতঘর।

এরপর ছোঁয়া খাতুনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে শিশুটিকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। পরে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ছোঁয়াকে। সেখানেই গতকাল দিবাগত রাত দুইটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি। অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটির একমাত্র বসতঘরসহ সবকিছু পুড়ে গেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান জানান, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তদন্ত চলছে, তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন