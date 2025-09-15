অবরোধ কর্মসূচি ‘অবৈধ’, দ্রুত বিচার আইনের মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস
অবরোধ কর্মসূচি ‘অবৈধ’, দ্রুত বিচার আইনের মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি অবৈধ উল্লেখ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৯০ জনের নামে দ্রুত বিচার আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার ভাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক এসআই হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
মামলায় ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আসন পুনর্ববিন্যাস কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ম ম সিদ্দিককে। ২ নম্বর আসামি করা হয়েছে হামিরদী ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান খোকন মিয়াকে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
এদিকে গত শনিবার রাতে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিককে আটক করে। পরে দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপনে ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-৪ আসন থেকে কেটে নগরকান্দা ও সালথা নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে গতকাল পর্যন্ত তিন দফায় ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা দুটি মহাসড়ক এবং পরে রাজবাড়ী-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-খুলনা রেলপথ অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। আজ সোমবার ও আগামীকাল মঙ্গলবারও অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে।
দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বর সকাল প্রায় ১০টার দিকে আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় সিসিবিএল ফিলিং স্টেশনের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ১ নম্বর আসামি ম ম সিদ্দিক মিয়ার নেতৃত্বে আসামিরা মহাসড়কের ওপর ফরিদপুর-৪ আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে সমবেত হন। আসামিরা অবৈধ দাবি বাস্তবায়নের নামে স্থানীয় লোকজন ও যাতায়াতকারী জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবে পথে চলতে না দিয়ে রাস্তার ওপর বড় বড় গাছ ফেলে, টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে ভয়ভীতি ও শক্তির মহড়া প্রদর্শন করেন। তাঁরা রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করেন ও যানবাহন চলাচলে বাধা দেন।
এ বিষয়ে ভাঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইন্দ্রজিৎ মল্লিক বলেন, এ মামলার ১ নম্বর আসামি আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে।