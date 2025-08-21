জেলা

বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে কুপিয়ে জখম, যুবক পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ছুরিকাঘাতপ্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বাড়িতে ঢুকে এক কিশোরীকে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে মামলাটি করা হয়।

এর আগে গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার একটি গ্রামে ওই কিশোরীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম ইয়াসিন মিয়া (২০)। তিনিসহ মামলায় আরও পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে আসামিরা পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোরীকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতেন ইয়াসিন। একপর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিশোরীর পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গতকাল রাতে বাড়ির উঠানে গিয়ে ওই কিশোরীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন ইয়াসিন। এ সময় তার চিৎকারে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গেলে ইয়াসিন পালিয়ে যান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত কিশোরীর ভাই বলেন, ‘ইয়াসিন আমার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, এতে বাবা রাজি হননি। আমরা গরিব আর ছেলের পরিবার প্রভাবশালী। এ অবস্থায় ছেলেটি আমার বোনকে উত্ত্যক্ত করত। বিষয়টি স্থানীয় ইউপি সদস্যকে জানালে ছেলের পরিবারকে ডেকে নিষেধ করা হয়। কিন্তু এরপর বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছিল ইয়াসিন।’

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানান ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান।

