জেলা

এক দশক পর সিলেট উইমেন চেম্বারের নির্বাচন, সভাপতি লুবানা ইয়াছমিন

সিলেট
সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচিত সভাপতি লুবানা ইয়াছমিন
ছবি: সংগৃহীত

প্রায় এক দশক পর সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন লুবানা ইয়াছমিন। সহসভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আলেয়া ফেরদৌসি।

গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সিলেট প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শেষে রাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে সংগঠনের ২৭৪ ভোটারের মধ্যে ২৫৪ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া লুবানা ইয়াছমিন পেয়েছেন ১৩৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সামিয়া বেগম চৌধুরী পেয়েছেন ১০৯ ভোট।

অন্যদিকে পরিচালক পদে ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৯ জন নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮৯ ভোট পেয়ে পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর স্ত্রী সামা হক চৌধুরী। এ ছাড়া ১৮৭ ভোট পেয়ে জাকিরা ফাতেমা লিমি চৌধুরী, ১৬৯ ভোট পেয়ে সুমাইয়া সুলতানা চৌধুরী, ১৫১ ভোট পেয়ে রেহানা আফরোজ খান, ১৪৬ ভোট পেয়ে রেহানা ফারুক, ১৪৪ ভোট পেয়ে আসমাউল হাসনা খান, ১৪১ ভোট পেয়ে গাজী জিনাত আফজা, ১৪০ ভোট পেয়ে শাহানা আক্তার এবং ১৩৮ ভোট পেয়ে তাহমিনা হাসান চৌধুরী পরিচালক নির্বাচিত হন।

সিলেট উইমেন চেম্বারের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ
ছবি: সংগৃহীত

সিলেট উইমেন চেম্বারের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার (মিতা)। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটিতে প্রথমবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে সংগঠনের তৎকালীন সভাপতি স্বর্ণলতা রায় অন্তরালে চলে যান। এরপর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন লুবানা ইয়াছমিন।

