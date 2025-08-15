জেলা

হবিগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতাসহ দুজন সেনাবাহিনীর হাতে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
প্রতীকী ছবি

চাঁদাবাজির অভিযোগে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরীসহ দুজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ শুক্রবার ভোরে তাঁদের নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে মাধবপুর উপজেলার গাজীপুর গ্রামে স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ধরমন্ডল গ্রামের অরূপ চৌধুরী (৩০) ও তাঁর স্ত্রী রাহেলা আখতার (২২)। বেড়ানো শেষে একই দিন বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। উপজেলার গাজীপুর গ্রামের সেতুর কাছে আসার পর ছাত্রদলের নেতা জামিল চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ থেকে সাতজন ব্যক্তি তাঁদের গতি রোধ করেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, জামিল চৌধুরী অরূপ চৌধুরীকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁদের পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখান। একপর্যায়ে জামিল তাঁদের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে অরূপ চৌধুরী মুঠোফোন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেড় লাখ টাকা দিয়ে ছাড়া পান। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানান এলাকাবাসী।

পুলিশ সূত্র জানায়, এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাধবপুরের শাহজীবাজার সেনা ক্যাম্পের একটি দল আজ শুক্রবার ভোরে মাধবপুর উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় জামিল চৌধুরীকে। পরে সেনাসদস্যরা পাশের বাঘাসুরা গ্রামে অভিযান চালিয়ে জামিলের সহযোগী মোনায়েমকে (২৫) আটক করেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, সেনাসদস্যরা আটক দুজনকে আজ শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা রাস্তায় গতি রোধ করে মামলার ভয় দেখিয়ে এক দম্পতির কাছে চাঁদাবাজি করেন। পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির ৯০ হাজার টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে।

