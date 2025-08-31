পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবিতে পায়রা সেতুর টোল প্লাজা অবরোধ করে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এতে সেতুর দুই প্রান্তে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কে আটকা পড়ে যানবাহন। আজ রোববার দুপুরে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে প্রায় দুই শ শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রায় ৩০ মিনিট সেতুর দুই প্রান্তে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো ডিএই, বিএডিসিসহ সব গবেষণা ও কৃষিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেডের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপসহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও সমমানের পদ কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কোটার মাধ্যমে ৯ম গ্রেডে (বিএডিসি) পদোন্নতির সুযোগ বাতিল করতে হবে। কৃষি বা কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি ছাড়া কেউ নামের সঙ্গে ‘কৃষিবিদ’ ব্যবহার করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীরা এসব দাবিতে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
বিক্ষোভে বক্তব্য দেন পবিপ্রবির কৃষি অনুষদের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী গাজী রিজওয়ান, জাকির হোসেন, শাজনীন রিংকু, সুমাইয়া সূচনা প্রমুখ। তাঁরা জানান, সাধারণ মানুষ ও যাত্রীদের ভোগান্তি বিবেচনায় নিয়ে আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন। তবে তিন দফা দাবি আদায়ে আগামী মঙ্গলবার ঢাকামুখী লংমার্চ কর্মসূচি পালন করা হবে।
অবরোধ চলাকালে মহাসড়কে অনেক যানবাহন আটকা পড়ে। খবর পেয়ে দুমকি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের সরিয়ে নেয়।
দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের সার্ভেয়ার মো. নাজমুল হুদা বলেন, টোল প্লাজায় শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচির কারণে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে তাঁরা সরে গেলে যান চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।