গাইবান্ধায় রাস্তার পাশ থেকে জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি
গাইবান্ধা
নিজের দোকানে নজরুল ইসলামছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নজরুল ইসলাম (৪০) নামের এক জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত নজরুল একই গ্রামের প্রয়াত তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি জামায়াতের অঙ্গসংগঠন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামের ওয়ার্ড সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, নজরুল ইসলাম শীতল গ্রামের জামতলী বাজারে মুঠোফোন ব্যাংকিংয়ের ব্যবসা করতেন। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে দোকানে যান। এরপর গভীর রাতে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজে পায়নি। স্থানীয় লোকজন আজ সকালে বাজারের অদূরে রাস্তার পাশে তাঁর গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, নিহতের গলা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে জামায়াত নেতাকে গলা কেটে হত্যার পর লাশ ফেলে রাখা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এতে কোনো রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা আছে কি না, তা তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার কারণ জানতে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

