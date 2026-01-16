পটুয়াখালী বিএনপির চার ইউনিটের কমিটি স্থগিত, নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ

পটুয়াখালী বিএনপির চার ইউনিটের কমিটি স্থগিত, নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পটুয়াখালী জেলা সদর, পৌরসভা ও দুই উপজেলা বিএনপির চারটি ইউনিট কমিটি স্থগিত করেছে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। গতকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলা সদর, পৌরসভা, মির্জাগঞ্জ ও দুমকী উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটি স্থগিত থাকবে।
নির্বাচনের মুখে কমিটি স্থগিতের এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তবে স্থগিত হওয়া কমিটির নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাননি
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির একাধিক নেতা-কর্মী অভিযোগ করে বলেন, পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে জেলা বিএনপির একটি অংশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। স্থগিত হওয়া ইউনিটগুলোর অধিকাংশ নেতা-কর্মী জেলা বিএনপির ঘনিষ্ঠ। ফলে পুরোনো সেই দ্বন্দ্বের জেরেই কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। এতে বিএনপি প্রার্থীর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলেও তাঁদের অভিযোগ।
স্থগিত হওয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সব আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের নেতা-কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন অনেকে। সামনে জাতীয় নির্বাচন। এই সময়ে কমিটি স্থগিত হওয়া মানে নির্বাচনী মাঠে নেতা-কর্মীদের মনোবল দুর্বল করা। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।’
পৌর বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন বলেন, ‘কমিটি স্থগিত করার ভালো দিক আমি বুঝতে পারছি না। আমরা পটুয়াখালী-১ আসনে দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছি। এমন সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত।’
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান (টোটন) বলেন, ‘কমিটি স্থগিত হওয়ার আগে কেন্দ্র থেকে জেলা বিএনপিকে কিছুই জানানো হয়নি। স্থগিত কমিটির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগও ছিল না। তাঁরা সবাই মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছিলেন। নির্বাচনের আগে এমন সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিস্ময়কর।’
জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাশু সরকার (কুট্টি) বলেন, নির্বাচনের মুখে জেলা সদরসহ চারটি নির্বাচিত কমিটি স্থগিত হওয়া অপ্রত্যাশিত। এসব কমিটির নেতা-কর্মীরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলের প্রার্থীর পক্ষে মাঠে কাজ করছিলেন। সিদ্ধান্তের কারণে তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।
এ বিষয়ে পটুয়াখালী-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘নির্বাচন ভালো করার জন্য দল যা মঙ্গলজনক মনে করেছে, সেটাই করেছে। এখানে পক্ষে-বিপক্ষে কোনো কথা নেই।’