শিক্ষকেরা যেভাবে কাজ করবেন, সেভাবেই বাংলাদেশ গড়ে উঠবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাভার
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ উপলক্ষে সুধী সমাবেশে অতিথিদের সঙ্গে শিক্ষকেরা। সোমবার দুপুরে সাভার উচ্চ বালিকা উদ্যালয়ের মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকেরা। তাঁরা যেভাবে জাতি গঠনে কাজ করবেন, সেভাবেই আগামীর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও পরিশ্রম জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষকতা পেশায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আদর্শবান শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন—এমন যোগ্য মেধাবীদের শিক্ষকতার মহান পেশায় আসতে হবে। শিক্ষকদের সম্মান, তাঁদের প্রাপ্য নিশ্চিত করা গেলে জ্ঞাননির্ভর জাতি গঠন করা সম্ভব।

ঢাকার সাভারে আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা এসব কথা বলেন। আজ সোমবার দুপুরে সাভার উচ্চবালিকা উদ্যালয়ের মিলনায়তনে এ সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

দুপুর ১২টায় জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে গত ২১ জুলাই ঢাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ট্র্যাজেডিতে নিহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে ‘আখতার স্যার’ ও ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে দুটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানো ভিডিও চিত্র দেখে উপস্থিত অতিথিরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সাভার নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন খান (নইম) বলেন, শিক্ষকতা পেশায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, ছোট বেলা থেকে আদর্শবান শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন—এমন যোগ্য মেধাবীদের শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় আসতে হবে। সনদ আছে, কিন্তু কোনো চাকরি পাচ্ছেন না তাই শিক্ষকতা শুরু করলেন—এতে জীবিকা নির্বাহ হবে, কোচিংয়ের মাধ্যমে আয়ের পথ খুলবে, জাতি গঠন হবে না। একজন শিক্ষক চাকরি করেন না, তিনি পাঠদান করেন, তিনি দানবীর। আর একজন মহৎ মানুষের পক্ষেই এটি করা সম্ভব।

শিক্ষকদের জাতি গঠনের কারিগর উল্লেখ করে সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবুবকর সরকার বলেন, ‘শিক্ষকেরা যেভাবে জাতি গঠনে কাজ করবেন, সেভাবেই আগামীর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। দেশ গঠনে তাঁদের ভূমিকা অপরিসীম। যাথাযথভাবে শিক্ষকদের সম্মান, তাঁদের প্রাপ্য বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে জ্ঞাননির্ভর জাতি গঠন করা সম্ভব হবে। স্বপ্নের চেয়ে বড় হোক আমাদের শিক্ষকেরা, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হোক আমাদের শিক্ষার্থীরা।’

সুধী সমাবেশের মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে ঢাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ট্র্যাজেডিতে নিহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সোমবার সাভার উচ্চ বালিকা উদ্যালয়ের মিলনায়তনে
ছবি: প্রথম আলো

সাভার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম রফিকুজ্জান বলেন, ‘আমাদের মর্যাদা কে দিল না দিল; কে ভালোবাসল না বাসল—এদিকে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি, কতজন শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করতে পেরেছি, এটাই আমাদের সারা জীবনের প্রচেষ্টা। প্রথম আলো জাতির সামনে মহান শিক্ষকদের তুলে ধরা ও তাঁদের সম্মাননা দেওয়া যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটিকে সাধুবাদ জানাই।’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ বলেন, ‘প্রাথমিক পর্যায়েই আমাদের চারিত্রিক গঠনটা অনেকাংশেই সম্পন্ন হয়ে যায়। আর সেই সময়েই আমাদের শিক্ষকেরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার কাজটি করেছেন। আমরা আজও সেই শিক্ষকদের সম্মান করি, তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।’

শিক্ষকদের জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করে আইপিডিসি ফাইন্যান্স সাভার শাখার ব্যবস্থাপক মো. মমিনূর ইসলাম বলেন, শিক্ষকেরা দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আইপিডিসি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, শিক্ষকদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও পরিশ্রম জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল চালিকা শক্তি। এই মহান পেশার মানুষদের স্বপ্ন যেন শুধু অন্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তাই জীবন বদলের কারিগর সব শিক্ষকের স্বপ্ন পূরণে আইপিডিসি নিয়ে এসেছে বিশেষ লোন ‘প্রজ্ঞা’।

শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টসের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান। তিনি বলেন, ‘এখনো অনেক শিক্ষক ছাত্রদের বাসায় যান খোঁজ নিতে। নিজের বাসায় ছাত্রদের দাওয়াত দেন। এমন শিক্ষক আমাদের আশপাশেই রয়েছেন, যাঁদের সম্মান আমরা সঠিকভাবে দিতে পারিনি। আমরা সেই শিক্ষকদের খুঁজে বের করতে চাই। সম্মানিত করতে চাই। খুঁজে বের করতে চাই প্রিয় শিক্ষকদের। সেই ভাবনা থেকে পঞ্চমবারের মতো আইপিডিসি ও প্রথম আলোর উদ্যোগে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।’

প্রথম আলো বন্ধুসভা সাভারের সভাপতি জাফর আহমেদের সঞ্চালনায় সুধী সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন সাভারে কর্মরত প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাভার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রেখা আক্তার, আইপিডিসি ফাইন্যান্সের হেড অব পারসোনাল লোন হুমায়ুন রেজা মর্তুজা, নেওয়াজ আলী আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিক আহমেদ ইমন, সাভার সরকারি কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান মো. জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষকদের সম্মান জানাতে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো শুরু হয়েছে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’। আগ্রহী ব্যক্তিরা অনলাইনে (www.priyoshikkhok.com) এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মনোনয়ন করতে পারবেন। চলতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—এই দুই ক্যাটাগরি থেকে মোট সাতজন শিক্ষককে ‘প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ দেওয়া হবে। এই সম্মাননার জন্য মনোনয়নযোগ্য শিক্ষক হতে হলে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত—উভয় অবস্থাতেই মনোনয়নযোগ্য। মনোনয়নদাতা ও শিক্ষক উভয়কেই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

