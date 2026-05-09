খুলনায় যুবককে ধরে নেওয়া হয় ফাঁকা প্লটে, পরে মিলল রক্তাক্ত লাশ

খুলনায় যুবককে ধরে নেওয়া হয় ফাঁকা প্লটে, পরে মিলল রক্তাক্ত লাশ
খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় আজিজুল ইসলাম (৩৮) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার রাঙ্গেমারী এলাকা থেকে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
আজিজুল ইসলাম বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার বিজয়পুর গ্রামের হবিবুর রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় তাঁর ভাই বাদী হয়ে বটিয়াঘাটা থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর তিন থেকে চারটি মোটরসাইকেলে করে ছয়–সাতজন যুবক আজিজুলকে নিয়ে রাঙ্গেমারী এলাকায় একটি ফাঁকা প্লটে নিয়ে আসে। একপর্যায়ে সেখানে তাঁকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় তারা। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রাতে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।
বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে নিহত ব্যক্তির গলার ডান পাশে কানের নিচে এবং পিঠের ডান পাশে গভীর ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ঘটনাস্থলটি নির্জন জানিয়ে ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে আজিজুল ইসলামকে অন্য কোথাও থেকে সেখানে এনে হত্যা করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, আজিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও হত্যাসহ সাতটি মামলা আছে। প্রাথমিক তদন্তে অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।