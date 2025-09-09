দর্শনা সীমান্তে বিজিবি–বিএসএফ পতাকা বৈঠক, ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর
চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ১২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ নম্বরের পাশে শূন্যরেখায় উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) পক্ষে দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ গেদে ক্যাম্পের পক্ষে কোম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং পতাকা বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে ৬ বিজিবির পরিচালক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
৬ বিজিবির পরিচালক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো ১২ জনের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী এবং ১টি শিশু রয়েছে। তাঁরা খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, মাদারীপুর ও নরসিংদী জেলার বাসিন্দা। তাঁরা বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিলেন। তাঁদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শহীদ তিতুমীর প্রথম আলোকে জানান, বিজিবির হস্তান্তর করা ১২ জনকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। তাঁদের ঠিকানা যাচাই-বাছাই করতে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তথ্য যাচাই–বাছাই শেষে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।