‘এমপি সাহেবের থার্টি পারসেন্ট বুঝাইয়া দিছেন?’
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ভিজিএফ কার্ডের বরাদ্দ নিয়ে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শামসুজ্জামানের (সবুজ) সঙ্গে মদাতি ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের (বিপ্লব) কথোপকথনের অডিও ফাঁস হয়েছে। শামসুজ্জামান এমপি রোকন উদ্দিনের ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ১ হাজার ৩টি কার্ডের দাবি করেন। এ বিতর্কের জেরে ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, ভিজিএফ কার্ডে এমপির ভাগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।