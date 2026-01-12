মানিকগঞ্জে বাড়িতে একা থাকতেন নারী, পাওয়া গেল গলায় ওড়না প্যাঁচানো লাশ

মানিকগঞ্জে বাড়িতে একা থাকতেন নারী, পাওয়া গেল গলায় ওড়না প্যাঁচানো লাশ
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ঘরের ভেতর তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকা মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম (৬০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোরে সদর উপজেলার পৌলী এলাকা থেকে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নুরজাহান পৌলী এলাকার প্রয়াত আবুল খায়েরের স্ত্রী। একমাত্র সন্তান কাজল আক্তারের বিয়ের পর ঢাকার ধামরাইয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে নুরজাহান একাই থাকতেন।
মানিকগঞ্জ সদর থানা-পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার নুরজাহানের মেয়ে কাজল মায়ের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তবে মাকে মুঠোফোনে না পেয়ে মেয়ে কাজল বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানান। পরে প্রতিবেশীরা কাজলকে জানান, নুরজাহানের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগানো আছে। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে কাজল ধামরাই স্বামীর বাড়ি থেকে পৌলীর বাড়িতে এসে তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে মেঝেতে মায়ের লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে রাতেই জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আজ ভোরে সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
কাজল আক্তার বলেন, ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা তাঁর মায়ের গলায় ওড়না প্যাঁচানো এবং মাথায় গুরুতর আঘাত দেখতে পান। এ সময় ঘরের আসবাব ও জামাকাপড় এলোমেলো অবস্থায় পড়ে ছিল। তাঁর মাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে কে বা কারা হত্যার সঙ্গে জড়িত, তা বলতে পারেননি তিনি।
মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বলেন, নিহত ওই নারীর গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।