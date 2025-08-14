জেলা

ওসিকে বিবস্ত্র করে এলাকা ছাড়া করার হুমকি, বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
কক্সবাজারের মহেশখালী পৌর বিএনপির এক স্মরণসভায় ওসিকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেন বিএনপি নেতা আকতার হোসেন। গতকাল দুপুরেছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের সাগরদ্বীপ মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) বিবস্ত্র করে এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় সেই বিএনপি নেতার পদ স্থগিত করেছে কেন্দ্র। আজ বৃহস্পতিবার দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

হুমকি দেওয়া ওই নেতার নাম আকতার হোসেন। তিনি মহেশখালী পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকতার হোসেনের সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে গতকাল এক স্মরণসভায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুরুল হককে এই হুমকি দেন তিনি। এটা নিয়ে রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে নানান সমালোচনা হয়। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল বুধবার দুপুরে মহেশখালী পৌরসভার বাবুর দিঘির পাড়ে পৌর বিএনপির এক স্মরণসভা হয়। ওই সভায় ওসি মনজুরুল হককে হুমকি দিয়ে বিএনপি নেতা আকতার হোসেন বলেন, ‘ওসি সাহেব, আপনার দোকান বন্ধ করেন। নইলে বিবস্ত্র করে করে মহেশখালী থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’ বক্তব্যে আকতার হোসেন ওসির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাত, মামলা বাণিজ্য ও আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ তোলেন।

ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে আকতার হোসেন বলেন, ‘থানার ওসির চেম্বার এখন দোকানে পরিণত হয়েছে, যেখানে টাকা দিলে মামলা নেওয়া হয়। যে টাকা বেশি দেবে তার মামলা নেবে। আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) থেকে যদি আপনার (ওসি) বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও আসে, মহেশখালী থেকে বের করে দেব।’

আকতার হোসেন ওসিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ওসি সাহেব, ফাজলামি অনেক শুনেছি, অভিযোগ অনেক পেয়েছি। মহেশখালী থেকে বের করব। এটা ওয়াদা আমার। টাকার বিনিময়ে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছেন—সব খবর আমার কানে আসে। আমি বেঁচে থাকতে এই মহেশখালীর মাটিতে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না।’

ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওর বিষয়ে জানতে চেয়ে আকতার হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হয়। তবে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ থাকায় বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে জানতে চাইলে কক্সবাজার জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ইউসুফ বদরী প্রথম আলোকে বলেন, আকতার হোসেন সংগঠনবিরোধী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে কেন্দ্র থেকে তাঁর সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে।

চলতি বছর ২০ মে মহেশখালী থানায় যোগ দেন ওসি মনজুরুল হক। পদ স্থগিত হওয়া বিএনপি নেতার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এসব অভিযোগের সবই ভিত্তিহীন। কোনো সত্যতা নেই।’

