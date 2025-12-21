চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী প্রবাসী নিহত

চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী প্রবাসী নিহত
কক্সবাজারের চকরিয়ায় যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলার মালুমঘাটের ছগিরশাহ কাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম শফিউল আলম (২৬)। তিনি চকরিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নামার চিরিংগা এলাকার সেলিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে গত মাসে দেশে ফিরেছিলেন।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে মোটরসাইকেলে চকরিয়া পৌরশহর থেকে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন শফিউল আলম। মালুমঘাটের ছগিরশাহ কাটা এলাকায় পৌঁছালে চট্টগ্রামমুখী হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। তাঁর মোটরসাইকেলটিও দুমড়েমুচড়ে যায়।
জানতে চাইলে মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। বাসের চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।