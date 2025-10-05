জেলা

বরিশালে যৌতুকের টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যা ও লাশ গুমের দায়ে মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি সোহরাব হোসেন আকনকে রায় ঘোষণার পর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজ রোববার দুপুরে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতেছবি: প্রথম আলো

বরিশালে যৌতুকের টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ গুম করার দায়ে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিচারক মোহা. রকিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

আসামি সোহরাব হোসেন আকন (৪৮) মুলাদী উপজেলার তেরচর গ্রামের বাসিন্দা। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. মোখলেছুর রহমান বাচ্চু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, সোহরাব হোসেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এলমা আক্তার ওরফে লিমার পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন। এলমা আক্তারের বাড়ি মুলাদী উপজেলার চরকালিখোলা গ্রামে। তাঁর পরিবার যৌতুক দিতে অপারগতা জানালে তাঁকে নির্যাতন করতে থাকেন সোহরাব হোসেন। ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে লাশ গুম করেন। এ ঘটনায় পরদিন এলমা আক্তারের বোন ডলি বেগম মুলাদী থানায় মামলা করেন।

মুলাদী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জুবায়ের তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ২০ মে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এতে সোহরাবকে একমাত্র আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। আদালত ১১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ রোববার দুপুরে রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিকে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

