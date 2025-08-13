জেলা

চট্টগ্রামে অটোরিকশা জব্দ করায় পুলিশ বক্স ভাঙচুর, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের খুলশীর ঝাউতলা রেলগেট এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ অটোরিকশা চালকেরা। আজ সন্ধ্যা সাতটায়ছবি: ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া।

চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ অটোরিকশাচালকেরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে খুলশীর ঝাউতলা রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এতে কেউ আহত হননি। তবে পুলিশ বক্সের বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বিকেল ৪টার দিকে জাকির হোসেন সড়ক থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করে খুলশী থানার পুলিশ। এরপর সন্ধ্যা ৭টার দিকে হঠাৎ একদল বিক্ষুব্ধ অটোরিকশাচালক সড়কে নেমে আসেন ও পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেন।

চট্টগ্রাম নগর পুলিশের উপকমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর) নেছার উদ্দীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, অটোরিকশা জব্দ করার প্রতিবাদে পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

