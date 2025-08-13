চট্টগ্রামে অটোরিকশা জব্দ করায় পুলিশ বক্স ভাঙচুর, আটক দুই

চট্টগ্রামে অটোরিকশা জব্দ করায় পুলিশ বক্স ভাঙচুর, আটক দুই
চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ অটোরিকশাচালকেরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে খুলশীর ঝাউতলা রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এতে কেউ আহত হননি। তবে পুলিশ বক্সের বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরি হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বিকেল ৪টার দিকে জাকির হোসেন সড়ক থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা জব্দ করে খুলশী থানার পুলিশ। এরপর সন্ধ্যা ৭টার দিকে হঠাৎ একদল বিক্ষুব্ধ অটোরিকশাচালক সড়কে নেমে আসেন ও পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেন।
চট্টগ্রাম নগর পুলিশের উপকমিশনার (ট্রাফিক-উত্তর) নেছার উদ্দীন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, অটোরিকশা জব্দ করার প্রতিবাদে পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।