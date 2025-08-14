চানাচুর গলায় আটকে ১১ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

চানাচুর গলায় আটকে ১১ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু
জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় চানাচুর গলায় আটকে ১১ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার মাইজবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুটির নাম সুমাইয়া খাতুন। সে কোনাবাড়ি এলাকার সাইদুল রহমানের মেয়ে। গতকাল সকালে শিশুটি পার্শ্ববর্তী মাইজবাড়ি গ্রামে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। পরে রাতে এ ঘটনা ঘটে।
পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে সুমাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান মা ছানোয়ারা বেগম। রাতে শিশুটিকে বিছানায় বসিয়ে ঘরের কাজ করছিলেন ছানোয়ারা। চানাচুর খেয়ে কেউ আগেই বিছানার ওপর কিছু অংশ ফেলে রেখেছিলেন। পরিবারের সদস্যদের অগোচরে বিছানায় পড়ে থাকা এসব চানাচুরের টুকরা মুখে দেয় সুমাইয়া। একপর্যায়ে তার গলায় চানাচুর আটকে যায়। বাড়ির লোকজন সেটি বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তার শ্বাসনালিতে খাবার আটকে ছিল।