ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে বিএনপির শরিক দলের প্রার্থীকে ওলামা মাশায়েখদের সমর্থন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে বিএনপির শরিক দলের প্রার্থীকে ওলামা মাশায়েখদের সমর্থন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ (সরাইল–আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে বিএনপির শরিক দলের মনোনীত প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীবকে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিবসহ জেলার ওলামা মাশায়েখরা সমর্থন দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দুটি পৃথক বৈঠকে এই সমর্থন দেন তাঁরা।
আজ বেলা ১১টায় জেলার জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও বেলা একটায় শহরের কান্দিপাড়ার জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসায় জেলার শীর্ষ ওলামা মাশায়েখদের দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুটি বৈঠকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে বিএনপির শরিক দলের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব উপস্থিত ছিলেন। জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব সাজিদুর রহমান এবং জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও জেলা হেফাজতে ইসলামের সভাপতি মাওলানা মোবারক উল্লাহ দুটি সভায় উপস্থিত জেলার শীর্ষ আলেম ও ওলামা মাশায়েখদের এই আসনে জুনায়েদ আল হাবীবকে সমর্থন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।
হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব সাজিদুর রহমান বলেন, ‘আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন আসন থেকে নির্বাচন করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে আমি সম্মত হইনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব নির্বাচন করবেন। তিনি নির্বাচিত হওয়া মানে আমারই নির্বাচিত হওয়া। নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী আর কেউ নন, তিনিই আমাদের একমাত্র সমর্থিত প্রার্থী। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা হেফাজতে ইসলামের সভাপতি মাওলানা মোবারক উল্লাহ বলেন, ‘আমারও কথা এটাই। আমি তো নমিনেশন পাওয়ার আগেই এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছি। এখন যেহেতু নমিনেশন ফাইনাল হয়ে গেছে, সুতরাং এখন তো ষোলো আনা সবাইকে মিলেই কাজ করতে হবে।’
বৈঠক দুটিতে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আলী আজম কাসেমী, মুফতি মারুফ কাসেমী, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা এহসানুল্লাহ, মাওলানা গাজী ইয়াকুব উসমানী, মাওলানা ইউসুফ ভূঁইয়া, মাওলানা কাউসার মোল্লা, মাওলানা রাকিবুল ইসলাম, মাওলানা জুনাঈদ কাসেমী, মাওলানা বিল্লাল হোসাইন, মাওলানা খালেদ সিরাজী, মাওলানা রহমতুল্লাহ কাসেমী প্রমুখ।