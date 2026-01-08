জেলা

মিরসরাইয়ে বিপিসির পাইপলাইনের ওপর ঘর, ১০ ফুট মাটি খুঁড়ে তেল চুরি

প্রতিনিধি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম
ঘটনাস্থল থেকে উপচে পড়া তেল সংগ্রহ করছেন বিপিসির কর্মীরা। আজ দুপুরে মিরসরাইয়ের হাদি ফকিরহাট এলাকা থেকে তোলাছবি: প্রথম আলো

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) তেল পরিবহনের পাইপলাইন ছিদ্র করে তেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার হাদি ফকিরহাট বাজারের উত্তর পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে এ ঘটনা ঘটে। পাইপলাইন থেকে তেল উপচে সড়কে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়।

পুলিশ ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানান, এক মাস আগে পাইপলাইনটির ওপর টিনশেড ঘর নির্মাণ করেন স্থানীয় বাসিন্দা মো. আফসার। পরে তিনি এটি খুলনা সিটি করপোরেশনের সোনাডাঙ্গা এলাকার নাসির উদ্দিনের ছেলে আমিরুল ইসলামের কাছে ভাড়া দেন। ঘর ভাড়া নিয়ে আমিরুল মাটি খুঁড়ে তেলের পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরির চেষ্টা শুরু করেন। তবে ফুটো করা ছিদ্র দিয়ে আজ সকালে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তেল বের হওয়া শুরু হলে আমিরুল সরে পড়েন।

এদিকে ওই ঘর থেকে তেল বের হয়ে আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে। এরপর কেউ বালতি, মগসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে তেল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর বিপিসির কর্মকর্তারা এসে তেল সরবরাহ বন্ধ করে পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আনেন।

জানতে চাইলে ঘটনাস্থলে থাকা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলা উদ্দিন কাদের প্রথম আলোকে বলেন, হাদি ফকিরহাট এলাকায় মাটির প্রায় ১২ ফুট নিচে থাকা বিপিসির তেল সরবরাহের পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরির চেষ্টা করছিল একটি চক্র। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক ড্রাম তেল একটি ড্রিল মেশিন ও অন্যান্য কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে আসা বিপিসির এক কর্মকর্তা বলেন, এ ঘটনায় পাইপলাইনের ক্ষয়ক্ষতি ও কী পরিমাণ তেল চুরি হয়েছে, তা নিরূপণে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা মিরসরাই থানার উপপরিদর্শক শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিপিসির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঘরের মালিক মো. আফসারের স্ত্রী নুরজাহান বেগমকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

