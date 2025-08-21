লালমনিরহাটে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
নানা আয়োজনে কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্যাপন
সাফল্যের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনের শুভ সূচনা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। আর যারা জিপিএ–৫ পায়নি, তারা ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে না, এমন নয়। সবাইকে মনে রাখতে হবে, সবার ওপরে মানুষ সত্য। কাজেই সবাইকে মানুষ হওয়ার ব্রত নিতে হবে। সুন্দর সমাজের জন্য সুন্দর মনের মানুষ দরকার। যারা সত্য–সুন্দর প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবেন, তাঁদের সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
আজ বৃহস্পতিবার লালমনিরহাটে শিখো–প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও গুণীজনেরা এ কথাগুলো বলেন। লালমনিরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নানা আয়োজনে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা।
সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরুর আগেই দূরদূরান্ত থেকে মিলনায়তন চত্বরে উপস্থিত হয় কৃতী শিক্ষার্থীরা। অনেক দিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তারা। একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলে। ঘড়ির কাঁটায় ৯টা বাজতেই নিবন্ধনধারীদের মধ্যে ক্রেস্ট, স্ন্যাকসসহ উপহারসামগ্রী বিতরণ শুরু হয়। সারিবদ্ধভাবে উপহারসামগ্রী নিয়ে মিলনায়তনে প্রবেশের পর আসন গ্রহণ করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। আয়োজনে সহায়তা করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার লালমনিরহাটের সদস্যরা।
সকাল ১০টায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুশিল্পীদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
আলোচনার শুরুতে প্রথম আলোর লালমনিরহাট প্রতিনিধি আবদুর রব স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর তিনি প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। এরপর আয়োজন নিয়ে নির্মিত থিম সংয়ের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে লালমনিরহাট সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আরমান রহমান ও লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তউহিদুল ইসলাম সরকার অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সানজিদ আলম ও কানিজ ফাতিমা এবং অভিভাবকদের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক আবু হাসনাত বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। কবিতা আবৃত্তি করে লালমনিরহাট বড়বাড়ী শহীদ আবুল কাশেম উচ্চবিদ্যালয়ের কথা মণি পাল ও হাতীবান্ধার রমনীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের দিতি আক্তার। অনুষ্ঠানে মিথ্যা, মুখস্থ বিদ্যা ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করান প্রথম আলোর রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন লালমনিরহাট বন্ধুসভার সভাপতি ফারাহ নাজ নাহার।
অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে আরডিআরএস বাংলাদেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় থাকা কয়েকজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুশিল্পী। এ সময় স্থানীয় ব্যান্ড ‘বিদ্রোহী’র পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা হয়। শেষে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।