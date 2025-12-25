জেলা

দাউদকান্দিতে মহাসড়কে ১২ কিলোমিটার যানজট

দাউদকান্দিতে মহাসড়কে ১২ কিলোমিটার যানজট। আজ বৃহস্পতিবার সকালে

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গণসংবর্ধনায় নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি উপলক্ষে অতিরিক্ত যানবাহন চলাচল, ঘন কুয়াশা, সড়ক দুর্ঘটনা এবং মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় যানবাহনের টিকিট কাটায় দেরি—সব মিলিয়ে এই অংশে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত ১১টা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঢাকাগামী অতিরিক্ত যানবাহন চলাচল শুরু হয়। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দাউদকান্দি উপজেলার গাজীপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকাগামী একটি পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান উল্টে যায়। এতে ঢাকামুখী দুই লেনের একটি লেন বন্ধ হয়ে পড়ে। বেলা সাড়ে এগারোটায় এ প্রতিবেদন লেখার সময় ওই লেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

এ ছাড়া মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক যানবাহনের টিকিট কাটায় বিলম্ব হওয়ায় যানজট আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আমিরাবাদ থেকে মেঘনা-গোমতী সেতু এলাকা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যানজট আরও বৃদ্ধি পায়। বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে দাউদকান্দি উপজেলার জিংলাতলী পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে চালক ও যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

ঢাকাগামী জৈনপুরী পরিবহনের বাসের যাত্রী শিক্ষার্থী আয়েশা আক্তার বলেন, তিনি ইছাপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে এক মাসব্যাপী গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ শেষ করে বাড়ি ফিরছেন। সকাল পৌনে আটটায় দাউদকান্দির ইছাপুর থেকে বাসে ওঠেন। দাউদকান্দির গৌরীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে যানজটে আটকে পড়েন। সকাল ১০টার দিকে তিনি দাউদকান্দি উপজেলার হাসানপুরে পৌঁছান। দীর্ঘ সময় যানজটে আটকে থেকে তিনি চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

ঢাকা থেকে আসা নেত্রকোনার পূর্বধলা গ্রামের বাসিন্দা মাহমুদুল হাসান সকাল ১০টার দিকে দাউদকান্দি উপজেলার শহীদনগর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনি ভোর পাঁচটায় ঢাকার গুলিস্তান থেকে একটি স্পেশাল বাসে ওঠেন। পথে পথে যানজটে আটকা পড়েন। এক ঘণ্টার মহাসড়ক পার হতে তাঁর পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছে।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গণসংবর্ধনায় নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি উপলক্ষে বুধবার রাত ১১টা থেকে ঢাকাগামী অতিরিক্ত যানবাহন চলাচল শুরু হয়। পাশাপাশি বড়দিনের ছুটির কারণে ঢাকা থেকে অসংখ্য যানবাহন চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছে। এসব কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ঘন কুয়াশার কারণে আজ সকাল সাতটার দিকে দাউদকান্দির গাজীপুর এলাকায় ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান উল্টে যায়। এতে ঢাকামুখী একটি লেন বন্ধ হয়ে যানজট আরও তীব্র হয়েছে। যানজট নিরসনে দাউদকান্দি হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল রাত–দিন দায়িত্ব পালন করছে।

