জেলা

থানার ভেতরে পুলিশ পরিদর্শককে থাপ্পড়–হুমকি, কৃষক দল নেতা গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
দিনাজপুর
দিনাজপুর জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব মজিবর রহমানছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ভেতরে পুলিশ পরিদর্শক নওয়াবুর রহমানকে থাপ্পড় মারা ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে কৃষক দল নেতা মজিবর রহমানকে (৫৬) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় পুলিশ পরিদর্শক নওয়াবুর রহমান বাদী হয়ে গতকাল রাতে মজিবর রহমান ও অজ্ঞাতনামা দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

মজিবর রহমান জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব। তিনি একটি ইজিবাইক গ্যারেজের মালিক ও বালুয়াডাঙ্গা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। পুলিশ পরিদর্শক নওয়াবুর রহমান দিনাজপুরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) কর্মরত।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, একটি হত্যা মামলার নথিপত্র সংগ্রহ ও আগের তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করতে গতকাল রাতে কোতোয়ালি থানায় যান পুলিশ পরিদর্শক নওয়াবুর রহমান। তিনি তখন সাদাপোশাকে ছিলেন। প্রায় একই সময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সঙ্গে দেখা করতে যান কৃষক দল নেতা মজিবর রহমান।

নওয়াবুর রহমান গালিগালাজের প্রতিবাদ করলে মজিবর রহমান তাঁকে ডান গালে থাপ্পড় দেন। এ সময় তাঁকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়। পরে থানায় অন্য পুলিশ সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

ওসি তখন থানায় ছিলেন না। ওসির কক্ষের সামনে মজিবর ওসির অবস্থান সম্পর্কে নওয়াবুরের কাছে জানতে চান। এ সময় নওয়াবুর নিজেকে এই থানার পুলিশ নয়, সিআইডির পুলিশ হিসেবে পরিচয় দেন। তখন মজিবরের সঙ্গে থাকা একজন নওয়াবুরকে গালিগালাজ শুরু করেন।

নওয়াবুর রহমান এর প্রতিবাদ করলে মজিবর রহমান তাঁকে ডান গালে থাপ্পড় দেন। এ সময় তাঁকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে থানায় অন্য পুলিশ সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। কৃষক দল নেতাকে গ্রেপ্তার করে থানায় রাখা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আজ সোমবার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।
মোহাম্মদ নূরনবী, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

এদিকে মজিবর রহমানকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে গভীর রাত পর্যন্ত তদবির করতে দেখা গেছে বিএনপির কয়েকজন নেতাকে। পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও সেখানে ছিলেন।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নূরনবী বলেন, থানায় অবস্থান করে পুলিশ সদস্যের গায়ে হাত তুলেছেন ওই ব্যক্তি এবং এমনকি হত্যার হুমকিও দিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আজ সোমবার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

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