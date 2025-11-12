সিলেটে বিটিসিএলের গুদামঘরে অগ্নিকাণ্ড
সিলেটে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) একটি গুদামঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গুদামটিতে পরিত্যক্ত মালামাল ছিল বলে জানিয়েছে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষ।
বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে নগরের তালতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর সিলেট ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সিলেট ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. কুতুব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে বিটিসিএলের অকেজো মালামালের গুদামে আগুন লেগেছিল। এতে প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
বিটিসিএল সিলেটের উপমহাব্যবস্থাপক মিহির রায় বলেন, বিটিসিএলের গুদামঘরটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সীমানা–সংলগ্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সীমানায় লোহার খুঁটি বসানোর কাজ হচ্ছিল। লোহার খুঁটিতে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় আগুনের ফুলকি সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে বিটিসিএলের গুদামঘরটিতে গিয়ে সেখানে থাকা পরিত্যক্ত মালামালে লাগে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করলেও জানায়নি। পরে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেটের পরিচালককে বিষয়টি অভিযোগ হিসেবে জানিয়েছেন। তাঁরা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিষয়টি জানতে চাইবেন বলে জানিয়েছেন।